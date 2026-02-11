قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
زيلينسكي يتراجع تحت الضغط الأمريكي.. انتخابات رئاسية واستفتاء على اتفاق السلام قبل 15 مايو

محمود عبد القادر

كشفت تقارير دولية أن أوكرانيا تعتزم إجراء انتخابات رئاسية متزامنة مع استفتاء شعبي على معاهدة سلام محتملة مع روسيا، وذلك بحلول 15 مايو المقبل، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة لضغوط قوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الإدارة الأمريكية أبلغت كييف بوضوح ضرورة تحديد موعد للانتخابات قبل منتصف مايو، وإلا فإن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تكون عرضة للمراجعة. ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ أمريكية لتسريع إنهاء الحرب قبل حلول الصيف.

ويمثل القرار تحولًا لافتًا في موقف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد أكد سابقًا صعوبة تنظيم انتخابات في ظل الأحكام العرفية، مع استمرار النزوح الجماعي ووجود نحو 20% من الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية.

وبحسب مصادر أوكرانية وغربية، من المتوقع أن يعلن زيلينسكي رسميًا عن الخطة في 24 فبراير، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب. ويطالب البيت الأبيض، بحسب التقرير، بخارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع بحلول يونيو، في ظل اعتبارات سياسية أمريكية داخلية.

وتشير المعطيات إلى أن أي ضمانات أمنية أمريكية مستقبلية ستكون جزءًا من اتفاق سلام شامل قد يتضمن ترتيبات إقليمية مثيرة للجدل، بينها وضع منطقة دونباس. ويسعى زيلينسكي إلى ربط إعادة انتخابه بموافقة شعبية مباشرة على الاتفاق، بهدف تعزيز شرعيته داخليًا.

في المقابل، تتصاعد أصوات معارضة داخل أوكرانيا، حيث حذر عمدة كييف فيتالي كليتشكو من أن الانخراط في صراعات سياسية خلال زمن الحرب قد يهدد وحدة البلاد، معتبرًا أن أي انقسام داخلي يصب في مصلحة موسكو.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

العشري يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

