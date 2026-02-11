زيلينسكي يتراجع تحت الضغط الأمريكي.. انتخابات رئاسية واستفتاء على اتفاق السلام قبل 15 مايو

كشفت تقارير دولية أن أوكرانيا تعتزم إجراء انتخابات رئاسية متزامنة مع استفتاء شعبي على معاهدة سلام محتملة مع روسيا، وذلك بحلول 15 مايو المقبل، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة لضغوط قوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الإدارة الأمريكية أبلغت كييف بوضوح ضرورة تحديد موعد للانتخابات قبل منتصف مايو، وإلا فإن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تكون عرضة للمراجعة. ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ أمريكية لتسريع إنهاء الحرب قبل حلول الصيف.

ويمثل القرار تحولًا لافتًا في موقف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد أكد سابقًا صعوبة تنظيم انتخابات في ظل الأحكام العرفية، مع استمرار النزوح الجماعي ووجود نحو 20% من الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية.

وبحسب مصادر أوكرانية وغربية، من المتوقع أن يعلن زيلينسكي رسميًا عن الخطة في 24 فبراير، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب. ويطالب البيت الأبيض، بحسب التقرير، بخارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع بحلول يونيو، في ظل اعتبارات سياسية أمريكية داخلية.

وتشير المعطيات إلى أن أي ضمانات أمنية أمريكية مستقبلية ستكون جزءًا من اتفاق سلام شامل قد يتضمن ترتيبات إقليمية مثيرة للجدل، بينها وضع منطقة دونباس. ويسعى زيلينسكي إلى ربط إعادة انتخابه بموافقة شعبية مباشرة على الاتفاق، بهدف تعزيز شرعيته داخليًا.

في المقابل، تتصاعد أصوات معارضة داخل أوكرانيا، حيث حذر عمدة كييف فيتالي كليتشكو من أن الانخراط في صراعات سياسية خلال زمن الحرب قد يهدد وحدة البلاد، معتبرًا أن أي انقسام داخلي يصب في مصلحة موسكو.