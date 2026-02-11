قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.. النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية

كتب محمد عبدالله :

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، وفدًا من مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة الليبية، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.


وجرت زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب، اطلع خلالها الوفد الليبي على آليات العمل والتدريب بالمعهد، وحضر جانبًا من فعاليات دورة تدريبية لطلاب القانون بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما تعرف على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين.


كما أُقيم صالون ثقافي مشترك بمقر المعهد، تناول العلاقة بين الثقافة والقانون. وقد أدار الصالون المستشار علي مختار، المدير التنفيذي للمعهد، وشارك فيه نخبة من رجال القضاء وأساتذة القانون من الجانبين المصري والليبي، حيث دار حوار علمي ثري حول العلاقة التبادلية بين الثقافة والقانون، وبين الثقافة والقضاء، وتأثير كل منهما في الآخر.


وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة، وضيوفها من المثقفين والإعلاميين وطلاب القانون.


وتؤكد النيابة العامة أن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين النيابتين، وحرص الجانبين على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات القانونية والتدريبية والثقافية.

النائب العام النيابة العامة النائب العام الليبي ليبيا

