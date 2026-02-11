شاهد.. ختام ورشة عمل حينا داخل قرى دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، الجلسة الختامية لفعاليات ورشة عمل تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حيّنا» بمدينة دمياط، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبدعم من السفارة السويسرية.

وحرصت نائب المحافظ خلال الفعاليات على التواصل المباشر مع جميع الحضور للوقوف على مدى الاستفادة من الورشة وآليات تطبيق مخرجاتها في تطوير العمل المحلي، حيث ركز البرنامج التدريبي على عدة محاور جوهرية شملت استعراض الدليل الإجرائي والمعلوماتي لإعداد وتنفيذ إستراتيجية تنمية الاقتصاد المحلي، ومناقشة البرامج القطاعية والإطار التشريعي والمؤسسي، بالإضافة إلى كيفية توظيف نظم تكنولوجيا الأعمال والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الإحصائية في عملية التنمية.

​كما تضمن التدريب محاور متقدمة حول نظم المتابعة والتقييم، والإطار المنطقي لنظرية التغيير، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وصولاً إلى التدريب العملي على الإسقاط الجغرافي للأهداف القطاعية وتحديد المزايا الاستثمارية للمناطق والفرص البديلة لاستغلال الأراضي الفضاء، مع بحث آليات التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لترفيق وتطوير البنية التحتية. وأكدت نائب المحافظ أن مشروع «حيّنا» يمثل طفرة اقتصادية كبيرة، مشددة على ضرورة تطبيق كافة المعارف المكتسبة في تطوير الوحدات المحلية، كما استفسرت من مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن نسب الإنجاز في المشروع المقرر إقامته بقرية الشعراء.

ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بتقييم شامل للبرنامج التدريبي بحضور محافظ دمياط، لضمان الخروج بنتائج عملية تدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة بالمحافظة.