نخلي بالنا..أحمد موسى ينفي وجود تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية

نفى الإعلامي أحمد موسى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، ونخلي بالنا.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مراسم حلف اليمين الدستورية شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما يدحض ما تم تداوله حول وجود تغييرات أو تعيينات جديدة داخل الرئاسة.



وأضاف أن أي قرارات تتعلق بالتعيينات داخل مؤسسة الرئاسة تصدر بشكل رسمي من الجهة المختصة، مشددًا على أن رئاسة الجمهورية هي المصدر الوحيد المخول بإعلان مثل هذه القرارات.



وأشار إلى أن أي إجراء تتخذه الدولة غالبًا ما تصاحبه شائعات، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية باعتبارها المصدر المعتمد لإعلان القرارات الرسمية.



"خارطة طريق" الحكومة الجديدة



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء الحكومة الجديدة، عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي لهم بعد توليهم مهامهم.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس على توجيه الحكومة الجديدة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة.



