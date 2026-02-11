قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نخلي بالنا..أحمد موسى ينفي وجود تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

نفى الإعلامي أحمد موسى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، ونخلي بالنا.
 

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مراسم حلف اليمين الدستورية شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما يدحض ما تم تداوله حول وجود تغييرات أو تعيينات جديدة داخل الرئاسة.
 

وأضاف أن أي قرارات تتعلق بالتعيينات داخل مؤسسة الرئاسة تصدر بشكل رسمي من الجهة المختصة، مشددًا على أن رئاسة الجمهورية هي المصدر الوحيد المخول بإعلان مثل هذه القرارات.

وأشار إلى أن أي إجراء تتخذه الدولة غالبًا ما تصاحبه شائعات، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية باعتبارها المصدر المعتمد لإعلان القرارات الرسمية.

"خارطة طريق" الحكومة الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء الحكومة الجديدة، عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي لهم بعد توليهم مهامهم.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس على توجيه الحكومة الجديدة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

 

أحمد موسى مصطفى مدبولي رئاسة الجمهورية

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

الثروة السمكية

تعزيز التعاون المصري-الدنماركي لتطوير المزارع السمكية ودعم الاستدامة الغذائية

وزارة الاتصالات

انطلاق فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا»

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

