أحمد موسى يعلق على شائعات التعيينات داخل ديوان رئاسة الجمهورية

نفى الإعلامي أحمد موسى كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيينات في رئاسة الجمهورية، موضحًا أن كل ما تم تداوله عن تعيينات داخل ديوان رئاسة الجمهورية شائعات.



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النهارده في حلف اليمين شوفنا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبجانبه اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية".

وأضاف: "شوفنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ناس بتنزل حاجات، مفيش أي تعيينات في رئاسة الجمهورية، ولو فيه حاجة كان طلع قرار، والجهة الوحيدة اللي تطلع هي رئاسة الجمهورية".

وتابع: "كتبت على «إكس» عشان الناس لا تتداول شائعات، وبدليل إن اللواء أحمد علي موجود في حلف اليمين اليوم، فأي كلام عن تعيينات جديدة داخل الرئاسة كلها شائعات".

وأشار إلى أن أي إجراء تتخذه الدولة تخرج بشأنه شائعات، موضحًا أن بعض الناس "بتاخدنا في حتة تانية" ويروجوا شائعات، لافتًا إلى أن التشكيل الوزاري يكون سريًا، وأن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية هي المصدر.

واختتم: "وبعد ما كتبت على «إكس» فيه ناس كلمتني تقولي جبت المعلومات دي منين؟ قولتلهم فيه قرار طلع؟ قالوا لا.. قولت طيب خلاص".