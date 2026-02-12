قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: لسنا أمام تغيير سياسات بل تجويدها.. ونحتاج خطة معلنة لتقييم الأداء الحكومي

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن التغيير الحكومي الأخير لا يعكس تحولًا في السياسات العامة للدولة، بقدر ما يستهدف تطويرها وتعميق ممارستها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في آليات التنفيذ والتقييم.

وأوضح "عبد الجواد" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية “Ten”،  أن تكليفات رئيس الجمهورية تضمنت الحديث عن إعداد خطة واضحة تشمل المستهدفات والإجراءات، وهي عبارات تكررت في تكليفات سابقة، إلا أن المطلوب حاليًا هو تحويل هذه التوجيهات إلى خطة معلنة من الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء، تكون محورًا للنقاش العام وأداة لقياس الأداء والمساءلة.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار إلى أن مصر تطبق حاليًا ثالث برنامج ناجح مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا البرنامج هو الأخير، وأن تتمكن الدولة من تجنب اللجوء إلى الصندوق مجددًا في المستقبل، من خلال تعزيز الاستقرار والإصلاحات الهيكلية.

وفي سياق متصل، وجّه عبد الجواد الشكر لرئيس الجمهورية على التأكيد أن ملف المجالس المحلية يمثل تكليفًا مباشرًا يجب التعامل معه بجدية، مشددًا على أن هذا الملف لا يقتصر على دور الحكومة وحدها، بل يمثل مسؤولية مشتركة بين مجلس الوزراء والبرلمان، ويتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متوازيًا لتفعيله.

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

اتحاد صناعة السيارات الألماني

قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

مصنع

لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

رياضة

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

بالصور

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

هيونداي IONIQ 9
هيونداي IONIQ 9
هيونداي IONIQ 9

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد