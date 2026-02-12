خبير: لسنا أمام تغيير سياسات بل تجويدها.. ونحتاج خطة معلنة لتقييم الأداء الحكومي

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن التغيير الحكومي الأخير لا يعكس تحولًا في السياسات العامة للدولة، بقدر ما يستهدف تطويرها وتعميق ممارستها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في آليات التنفيذ والتقييم.

وأوضح "عبد الجواد" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية “Ten”، أن تكليفات رئيس الجمهورية تضمنت الحديث عن إعداد خطة واضحة تشمل المستهدفات والإجراءات، وهي عبارات تكررت في تكليفات سابقة، إلا أن المطلوب حاليًا هو تحويل هذه التوجيهات إلى خطة معلنة من الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء، تكون محورًا للنقاش العام وأداة لقياس الأداء والمساءلة.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار إلى أن مصر تطبق حاليًا ثالث برنامج ناجح مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا البرنامج هو الأخير، وأن تتمكن الدولة من تجنب اللجوء إلى الصندوق مجددًا في المستقبل، من خلال تعزيز الاستقرار والإصلاحات الهيكلية.

وفي سياق متصل، وجّه عبد الجواد الشكر لرئيس الجمهورية على التأكيد أن ملف المجالس المحلية يمثل تكليفًا مباشرًا يجب التعامل معه بجدية، مشددًا على أن هذا الملف لا يقتصر على دور الحكومة وحدها، بل يمثل مسؤولية مشتركة بين مجلس الوزراء والبرلمان، ويتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متوازيًا لتفعيله.