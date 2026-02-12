قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي
السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
شاهد.. أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على سموحة

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

علق الإعلامي  خالد الغندور علي فوز فريق الزمالك المستحق على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما امس الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الغندور صورة لجدول الدوري المصري الممتاز عبر حسابه علي فيسبوك وكتب “مبروك يا زمالك هدف رائع مبروك يا اسطورة هدف ب٣ نقاط ”.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد31 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر، فى المقابل يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على  ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

