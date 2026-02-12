هشام حنفي: معتمد جمال يستحق التحية وكامويش لم يكن في أفضل حالاته

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن معتمد جمال يستحق التحية بعد قبوله مهمة تدريب الزمالك في توقيت صعب، مشيرًا إلى أن الفوز على سموحة واحتلال المركز الثاني يُعد خطوة إيجابية للجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح حنفي في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» أن الزمالك نادٍ صاحب قيمة وتاريخ كبيرين مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن «مش أي حد يلبس تيشيرت الزمالك»، مشددًا على أن الفريق احترم سموحة بشكل جيد، وهو ما كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز، خاصة في ظل حالة الغرور التي سيطرت على لاعبي سموحة بعد الانتصار السابق على بيراميدز.

وأضاف أن معتمد جمال يُجيد التعامل مع المباريات وإجراء التغييرات في التوقيت المناسب.

وفي حديثه عن الأهلي، أكد هشام حنفي أن الفريق الأحمر قدم مباراة فنية مميزة أمام الإسماعيلي، وسيطر على مجريات اللقاء بالكامل، مشيرًا إلى أن الانتشار الجيد داخل الملعب كان أبرز مميزات الأهلي، مشيرا إلى قدرة الفريق على الفوز بأكثر من هدفين وأن تحقيق الانتصار كان مستحقًا.

وتطرق حنفي للحديث عن كامويش، موضحًا أنه لم يكن في أفضل حالاته أمام الإسماعيلي رغم إتاحة فرصتين له للتسجيل، مؤكدًا ضرورة منحه الوقت الكافي للتأقلم وعدم الحكم عليه مبكرًا. كما أشار إلى أن يوسف بلعمري لاعب جيد، وقد يشارك كوكا في وسط الملعب خلال الفترة المقبلة.