ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في مطروح

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ندوة توعوية متميزة للعاملين بمديرية الشئون الصحية بمطروح.

وجاءت الندوة لتؤكد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وحماية شبكات الصرف الصحي كمكون رئيسي للبنية التحتية وصحة المجتمع. وقدّم الخبراء إرشادات عملية حول السلوكيات اليومية في ترشيد المياه، والطرق السليمة للتعامل مع شبكات الصرف لتجنب الإضرار بها أو انسدادها.

وأعرب العاملون بالهيئة عن تقديرهم للمعلومات القيمة التي تضمنتها الندوة، مؤكدين على التزامهم بتطبيقها ونشر الوعي بها.

وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز الشراكات المجتمعية وبناء ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه الموارد الحيوية والمرافق الأساسية في محافظة مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق زار وفد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه والصرف الصحي بمطروح لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول الإصدار المطور من برنامج "Drops " للتحول الرقمي.

وركزت الزيارة على تدريب كوادر إدارات التوعية وبحوث الرأي والمشاركة المجتمعية على استخدام النظام الجديد، الذي يهدف إلى التحول الرقمي للعمليات وتحسين آليات التواصل المجتمعي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.

وتم عرض نتائج الزيارة وتفاصيل الخطة التنفيذية على العميد أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث تم تحديد آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الأنشطة وفق المعايير المحددة.

وأكد العميد أحمد إبراهيم الدسوقي على أهمية هذا التطوير في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

يذكر أن برنامج "Drops " يعد أحد الأدوات الرئيسية في خطة الشركة القابضة لتعزيز التحول الرقمي في جميع الشركات التابعة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.