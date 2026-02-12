قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في مطروح

ندوات توعية بترشيد استهلاك المياه بمطروح
ندوات توعية بترشيد استهلاك المياه بمطروح
ايمن محمود

 نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ندوة توعوية متميزة للعاملين بمديرية الشئون الصحية بمطروح.

وجاءت الندوة لتؤكد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وحماية شبكات الصرف الصحي كمكون رئيسي للبنية التحتية وصحة المجتمع. وقدّم الخبراء إرشادات عملية حول السلوكيات اليومية في ترشيد المياه، والطرق السليمة للتعامل مع شبكات الصرف لتجنب الإضرار بها أو انسدادها.

وأعرب العاملون بالهيئة عن تقديرهم للمعلومات القيمة التي تضمنتها الندوة، مؤكدين على التزامهم بتطبيقها ونشر الوعي بها. 

وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز الشراكات المجتمعية وبناء ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه الموارد الحيوية والمرافق الأساسية في محافظة مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق زار وفد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه والصرف الصحي بمطروح لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول الإصدار المطور من برنامج "Drops " للتحول الرقمي.

وركزت الزيارة على تدريب كوادر إدارات التوعية وبحوث الرأي والمشاركة المجتمعية على استخدام النظام الجديد، الذي يهدف إلى التحول الرقمي للعمليات وتحسين آليات التواصل المجتمعي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.

وتم عرض نتائج الزيارة وتفاصيل الخطة التنفيذية على  العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث تم تحديد آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الأنشطة وفق المعايير المحددة.

وأكد العميد أحمد إبراهيم الدسوقي على أهمية هذا التطوير في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

يذكر أن برنامج "Drops " يعد أحد الأدوات الرئيسية في خطة الشركة القابضة لتعزيز التحول الرقمي في جميع الشركات التابعة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

أجهزة لوحية

بمواصفات احترافية ..إليك أفضل أجهزو لوحية في 2026

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

مرسيدس بنز 200 أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

بيجو 301 موديل 2022

اركب بيجو 301 بـ 500 ألف جنيه.. صور ومواصفات

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد