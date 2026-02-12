من قلب طوبيا بطابا.. محافظ جنوب سيناء يلتقي الأهالي ويصدر قرارات فورية لدعم الخدمات وتخفيف الأعباء

زار اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تجمع طوبيا بمدينة طابا، حيث التقى وعواقل وأهالي التجمع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا.

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية في الوديان والتجمعات البدوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكافة المناطق، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الاستماع إلى مطالب الأهالي والتفاعل معها على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، هنّأ المحافظ أهالي تجمع طوبيا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير واليمن والبركات، ومؤكدًا حرص الدولة على توفير أوجه الدعم المختلفة للتجمعات البدوية، لا سيما خلال الشهر الكريم.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، ووجّه بمخاطبة إحدى شركات المحمول لبحث إنشاء برج لتقوية شبكة الاتصالات بالمنطقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة. كما وجّه بتوفير سيارة سجل مدني متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية، تيسيرًا على الأهالي وتخفيفًا لمعاناتهم في الانتقال إلى المدن.

وقرر المحافظ تكفّل المحافظة بسداد مصروفات توثيق عقود الزواج داخل التجمعات البدوية بمدينة طابا، دعمًا للأسر، وتخفيفًا للأعباء عن كاهلهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب مشايخ وعواقل وأهالي تجمع طوبيا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على هذه الزيارة، مثمّنين حرصه على التواجد بينهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.