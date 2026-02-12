قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من قلب طوبيا بطابا.. محافظ جنوب سيناء يلتقي الأهالي ويصدر قرارات فورية لدعم الخدمات وتخفيف الأعباء

الدكتور خالد مبارك خلال زيارته تجمع طوبيا
الدكتور خالد مبارك خلال زيارته تجمع طوبيا
ايمن محمد

زار اللواء دكتور  خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تجمع طوبيا بمدينة طابا، حيث التقى   وعواقل وأهالي التجمع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا.
وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية في الوديان والتجمعات البدوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكافة المناطق، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الاستماع إلى مطالب الأهالي والتفاعل معها على أرض الواقع.
وخلال اللقاء، هنّأ المحافظ أهالي تجمع طوبيا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير واليمن والبركات، ومؤكدًا حرص الدولة على توفير أوجه الدعم المختلفة للتجمعات البدوية، لا سيما خلال الشهر الكريم.
واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، ووجّه بمخاطبة إحدى شركات المحمول لبحث إنشاء برج لتقوية شبكة الاتصالات بالمنطقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة. كما وجّه بتوفير سيارة سجل مدني متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية، تيسيرًا على الأهالي وتخفيفًا لمعاناتهم في الانتقال إلى المدن.
وقرر المحافظ تكفّل المحافظة بسداد مصروفات توثيق عقود الزواج داخل التجمعات البدوية بمدينة طابا، دعمًا للأسر، وتخفيفًا للأعباء عن كاهلهم.
وفي ختام الزيارة، أعرب مشايخ وعواقل وأهالي تجمع طوبيا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على هذه الزيارة، مثمّنين حرصه على التواجد بينهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.

جنوب سيناء تجمع طوبيا المحافظ طابا

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

