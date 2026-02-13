انطلاق دورة إعداد المدربين بصحة بني سويف

تنفذ مديرية الصحة في بني سويف ، فعاليات دورة إعداد المدربين (TOT)، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية، بدءًا من 11 فبراير 2026م.

وتأتي الدورة في إطار استراتيجية المديرية الهادفة إلى بناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية، حيث تستهدف إعداد نخبة من الأطباء والإداريين ليكونوا قادرين على نقل المعرفة بكفاءة، وصقل الخبرات والمهارات، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، إلى جانب بناء شخصيات قيادية مؤثرة قادرة على إحداث التطوير داخل بيئة العمل.

ويشارك في البرنامج عدد 14 من العاملين بديوان عام المديرية، في خطوة تعكس حرص القيادة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للارتقاء بالأداء المؤسسي، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

ويقوم على تنفيذ البرنامج التدريبي الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العظيم – أستاذ علوم المعلومات بكلية الآداب جامعة بني سويف، واستشاري التدريب والتنمية وبناء القدرات، واستشاري دورات إعداد المدربين (TOT) بالمركز، بما يضمن تقديم محتوى علمي وتطبيقي متميز يواكب أحدث أساليب التدريب الحديثة.

وأكدت مديرية الصحة استمرار دعمها لبرامج التدريب والتطوير، إيمانًا منها بأن إعداد كوادر مؤهلة ومؤثرة يمثل الطريق الأمثل لتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق رسالة المديرية في خدمة الوطن والمواطن بكفاءة واقتدار.