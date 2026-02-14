قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور..شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا
هاجر هانئ

شاركت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة الملكة رانيا 
 

ظهرت الملكة رانيا في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية بلوزة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معها جيبة باللون الزيتي.
انتعلت الملكة رانيا حذاء ذا كعب متوسط باللون الزيتي، تزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

