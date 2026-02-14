قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركات نفط أمريكية تطالب فنزويلا بمليارات الدولارات تعويضات عن تأميم الأصول

نفط
نفط
وكالات


قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن "كونوكو فيليبس" وشركات طاقة أخرى تجري محادثات مع رئيسة فنزويلا بالإنابة، دلسي رودريغيز، لتعويض خسائر بمليارات الدولارات نجمت عن تأميم قطاع النفط قبل عقود.

أوضح رايت يوم الخميس خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "هناك مفاوضات مكثفة تجري حالياً مع شركة "كونوكو فيليبس، حيث تخوض جميع الأطراف التي فقدت أصولاً في السابق حوارات نشطة في الوقت الحالي".

واستطرد رايت متسائلاً: "ما هو المسار الأمثل للمضي قدماً؟ وكيف نضمن سداد المستحقات العالقة بما يضمن عودة هذه الشركات وضخ استثمارات لرفع معدلات الإنتاج؟".

مناقشات الطاقة بين أميركا وفنزويلا

جاءت تصريحات رايت، وهو أرفع مسؤول أميركي يزور فنزويلا منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو، خلال جولة تفقدية في حوض "أورينوكو" النفطي، وذلك عقب اجتماعه مع رودريغيز، وقال إنهما ناقشا هذه المسألة.

قال رايت: "إن رودريغيز أبدت أسفها تجاه الماضي وما شهدته تلك الحقبة"، لافتاً إلى أن تسوية المستحقات قد تساهم في تحفيز شركات النفط الأميركية المترددة في دعم مساعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة إحياء قطاع النفط الفنزويلي المتهالك.

شركات نفط نفط فنزويلا الطاقة قطاع النفط مفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يرعى احتفالية تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بمركز الندى الإسلامي بالغردقة

جولة وكيل صحة المنوفية

لتغيبهم عن العمل.. إحالة مدير صيدلية وعاملين بالصحة للتحقيق في المنوفية

اعمال الصيانة

استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.. استمرار أعمال جهاز التطوير والتجميل لتجميل المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد