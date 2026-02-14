شركات نفط أمريكية تطالب فنزويلا بمليارات الدولارات تعويضات عن تأميم الأصول



قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن "كونوكو فيليبس" وشركات طاقة أخرى تجري محادثات مع رئيسة فنزويلا بالإنابة، دلسي رودريغيز، لتعويض خسائر بمليارات الدولارات نجمت عن تأميم قطاع النفط قبل عقود.

أوضح رايت يوم الخميس خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "هناك مفاوضات مكثفة تجري حالياً مع شركة "كونوكو فيليبس، حيث تخوض جميع الأطراف التي فقدت أصولاً في السابق حوارات نشطة في الوقت الحالي".

واستطرد رايت متسائلاً: "ما هو المسار الأمثل للمضي قدماً؟ وكيف نضمن سداد المستحقات العالقة بما يضمن عودة هذه الشركات وضخ استثمارات لرفع معدلات الإنتاج؟".

مناقشات الطاقة بين أميركا وفنزويلا

جاءت تصريحات رايت، وهو أرفع مسؤول أميركي يزور فنزويلا منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو، خلال جولة تفقدية في حوض "أورينوكو" النفطي، وذلك عقب اجتماعه مع رودريغيز، وقال إنهما ناقشا هذه المسألة.

قال رايت: "إن رودريغيز أبدت أسفها تجاه الماضي وما شهدته تلك الحقبة"، لافتاً إلى أن تسوية المستحقات قد تساهم في تحفيز شركات النفط الأميركية المترددة في دعم مساعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة إحياء قطاع النفط الفنزويلي المتهالك.