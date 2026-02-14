قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي.. الكشف عن فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي
برلمان

وكيل زراعة الشيوخ: قانون "المحليات" جاهز للتنفيذ بتوافق سياسي شامل

النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات والتحركات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضع فيها ملف " المحليات " كأولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة والوزراء عقب أداء اليمين الدستورية.

​وقال "عبد النبي" في تصريح صحفي له اليوم: “إن تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية هي رسالة واضحة بانحياز الدولة للمواطن وللعدالة الاجتماعية، خاصة أن سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات”

​وأضاف وكيل لجنة الزراعة: "أن قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزاً تماماً بعد أن تم التوافق عليه داخل لجان الحوار الوطني بين أحزاب الموالاة والمعارضة، مشدداً على أن هذا القانون يأتي تفعيلاً لمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183، والتي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة".

​وشدد النائب على ضرورة سرعة إصدار التشريع قائلاً: "إن الدولة تفتقد للمجالس المحلية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو ما أدى لغياب المشاركة الشعبية والرقابة الميدانية. المحليات هي المدرسة الحقيقية للممارسة السياسية، وبموجب الدستور، ستضمن هذه المجالس تمثيلاً لا يقل عن 50% للعمال والفلاحين، مع تمثيل عادل للشباب والمرأة".

​واختتم "عبد النبي" تصريحه بالتأكيد على أن: "تفعيل هذه المواد الدستورية سيمنح الأعضاء المنتخبين سلطة السؤال، وتقديم طلبات الإحاطة، والاستجواب لأعمال المحافظين ورؤساء الأحياء والإدارة المحلية، مما يساهم في حوكمة الأداء، ويسمح لمجلسي النواب والشيوخ بالتفرغ الكامل لمهامهما التشريعية الكبرى فور تشكيل هذه المجالس".

