بعد عاصفة ترابية.. تحسن الأحوال الجوية واستقرار نسبي في مطروح

شهدت محافظة مطروح اليوم السبت تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، عقب موجة من الطقس السيئ والعاصفة الترابية التي ضربت مدن المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقد عادت الأجواء إلى الاستقرار ، مع انحسار الأتربة وهدوء سرعة الرياح، وسط سطوع أشعة الشمس، ما ساهم في عودة الحركة الطبيعية بالشوارع والميادين، وانتظام سير السيارات على الطرق الرئيسية والساحلية.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس غير المستقر، حيث تم التنسيق مع غرف العمليات ومتابعة الحالة الجوية أولًا بأول، تحسبًا لوقوع أي طوارئ، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وناشدت المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات الشبورة أو تقلبات الطقس المفاجئة، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على الأرواح.