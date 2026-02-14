قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بمركب صيد بتهمة الاتجار في المخدرات بدهب

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة “أحمد. ع”، 32 عامًا، عامل على مركب صيد، ومقيم بمنطقة العصلة بمدينة دهب، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 4 نوفمبر 2025، بدائرة مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عندما وردت معلومات إلى النقيب محمد عمار تفيد بقيام المتهم، وشهرته «أبو عنيق»، بالاتجار في المواد المخدرة علنًا، مستخدمًا سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، ومتخذًا من منطقة العصلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، استُصدر إذن من جهات التحقيق بنيابة طور سيناء بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصه أو بمسكنه أو بسيارته. 

ونفاذًا للإذن، أعدّت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمينًا للمتهم، بعد ورود معلومات بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمنطقة العصلة.

وتمكنت القوة من ضبطه أثناء استقلاله سيارته، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1200 جنيه. 

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 40 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش.

وبفحص صحيفة سوابقه، تبين أنه هارب من حكم غيابي في قضية قتل عمد بمدينة أبو رديس، كما سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة بطور سيناء.

بمواجهته، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع العملاء، فيما استُخدمت السيارة لتسهيل تنقلاته بين أحياء مدينة دهب، كما تعمّد قيادتها دون لوحات معدنية للتهرب من أعين رجال المباحث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3500 لسنة 2025 جنح مدينة دهب، وبعرضه على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات نويبع حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة المضبوطة لحين ورود إفادة إدارة المرور بشأن ملكيتها، وما إذا كانت مبلغًا بسرقتها.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1555 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنوب سيناء محكمة جنايات دهب مخدرات

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني: انضمام أول إيرباص A350-900 لأسطول مصر للطيران تعزز التنافسية

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية

مترو الأنفاق

استاذ بهندسة القاهرة يكشف تفاصيل المرحلة الثانية بالخط الرابع لمترو الأنفاق

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

