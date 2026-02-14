قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
محافظات

قبل رمضان.. استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بالإسماعيلية

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

استمرت الحملات الرقابية الموسعة على الأسواق والمخابز، تحت إشراف اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ للتأكد من توافر السلع وسلامتها وضبط الأسواق، حيث شنت أمس الأربعاء حملات رقابية بمركز ومدينة التل الكبير، القنطرة شرق، مركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية، من خلال لجنة مشتركة من معاون المحافظ للتموين، مكتب متابعة المحافظ، إدارة تموين التل الكبير والقنطرة شرق ومباحث التموين، هيئة سلامة الغذاء، الطب البيطري، البيئة، الهوية البصرية.

في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ففي مركز ومدينة التل الكبير: 
قامت اللجنة بالمرور الميداني على محال الجزارة والمطاعم ومنتجات الغذاء المختلفة بمنطقة المدينة، وذلك للتأكد من مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة.

وقد أسفرت الحملة عن، تحرير ١١ محضر متنوعة وإعدام حوالي ٣٠ كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبذات السياق فقد شدد مفتش الهيئة القومية للسلامة والغذاء بالإسماعيلية، بضرورة اتباع الإرشادات الصحية طبقًا للقانون حفاظًا على صحة المواطنين، وقد تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الترخيص للنشاط وكذلك الترخيص للإعلانات طبقًا للقوانين اللازمة.

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية: 
تم المرور على المجازر والمطاعم ومحال الدواجن والشوادر والسوبر ماركت.

وأسفرت الحملة عن، تحرير محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة لإعدام زيوت المطاعم الغير مطابقة للمواصفات.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق: 
تم المرور على محال البقالة العامة والجزارة والمطاعم وشوادر الخضار وفرع جملة القنطرة شرق، والتأكد من الأرصدة الاستراتيجية للسلع التمونية المدعمة مثل السكر التمويني والزيت التمويني والرصيد يكفي حتى نهاية الشهر، وقد تم التنبيه على أصحاب محال البقالة الحرة بعمل الشهادات الصحية الخاصة بهم والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن، تحرير ٩ مخالفات تمونية للمخابز البلدية لعدم مطابقة الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود لوحة بالمخبز، تحرير ٩ مخالفات تمونية شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

الإسماعيلية

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني: انضمام أول إيرباص A350-900 لأسطول مصر للطيران تعزز التنافسية

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية

مترو الأنفاق

استاذ بهندسة القاهرة يكشف تفاصيل المرحلة الثانية بالخط الرابع لمترو الأنفاق

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

