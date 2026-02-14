قبل رمضان.. استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بالإسماعيلية

استمرت الحملات الرقابية الموسعة على الأسواق والمخابز، تحت إشراف اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ للتأكد من توافر السلع وسلامتها وضبط الأسواق، حيث شنت أمس الأربعاء حملات رقابية بمركز ومدينة التل الكبير، القنطرة شرق، مركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية، من خلال لجنة مشتركة من معاون المحافظ للتموين، مكتب متابعة المحافظ، إدارة تموين التل الكبير والقنطرة شرق ومباحث التموين، هيئة سلامة الغذاء، الطب البيطري، البيئة، الهوية البصرية.

في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ففي مركز ومدينة التل الكبير:

قامت اللجنة بالمرور الميداني على محال الجزارة والمطاعم ومنتجات الغذاء المختلفة بمنطقة المدينة، وذلك للتأكد من مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة.

وقد أسفرت الحملة عن، تحرير ١١ محضر متنوعة وإعدام حوالي ٣٠ كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبذات السياق فقد شدد مفتش الهيئة القومية للسلامة والغذاء بالإسماعيلية، بضرورة اتباع الإرشادات الصحية طبقًا للقانون حفاظًا على صحة المواطنين، وقد تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الترخيص للنشاط وكذلك الترخيص للإعلانات طبقًا للقوانين اللازمة.

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية:

تم المرور على المجازر والمطاعم ومحال الدواجن والشوادر والسوبر ماركت.

وأسفرت الحملة عن، تحرير محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة لإعدام زيوت المطاعم الغير مطابقة للمواصفات.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق:

تم المرور على محال البقالة العامة والجزارة والمطاعم وشوادر الخضار وفرع جملة القنطرة شرق، والتأكد من الأرصدة الاستراتيجية للسلع التمونية المدعمة مثل السكر التمويني والزيت التمويني والرصيد يكفي حتى نهاية الشهر، وقد تم التنبيه على أصحاب محال البقالة الحرة بعمل الشهادات الصحية الخاصة بهم والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن، تحرير ٩ مخالفات تمونية للمخابز البلدية لعدم مطابقة الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود لوحة بالمخبز، تحرير ٩ مخالفات تمونية شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.