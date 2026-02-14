استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.. استمرار أعمال جهاز التطوير والتجميل لتجميل المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يواصل جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل بمختلف المناطق.

يأتي ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية.

واصل جهاز التطوير والتجميل أعماله الميدانية، حيث جرى تجميل المسطحات الخضراء والأشجار أمام عدد من المساجد، من خلال قص وتهذيب هذه المسطحات، إلى جانب تهذيب أشجار الفيكس بعدد من أحياء ومدينة الإسماعيلية، وكذلك تهذيب الأشجار بعدد من الساحات التي تستقبل المصلين. وشملت الأعمال مسجد عباد الرحمن، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد بدر بالشارع التجاري، إضافة إلى الجزيرة الوسطى المقابلة له.



وفي سياق آخر، واصل الجهاز أعماله بشارع عرابي بحي أول، حيث تم الانتهاء من قص وتهذيب جميع الأشجار بالجزيرة الوسطى للشارع.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود، أن الجهاز واصل تنفيذ أعماله بعدد من مدارس الإسماعيلية، استجابة لطلبات بعض المدارس، وشملت قص وتهذيب الأشجار والأسوار النباتية داخل هذه المدارس، ومن بينها مدرسة الإسماعيلية الإعدادية بنين، ومدرسة السلام الثانوية بنات، وغيرها من المدارس.

وأكدت رئيس جهاز التطوير والتجميل أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة، تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية.