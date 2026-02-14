كريم قاسم يعود لرمضان بوجه مختلف مع شخصية منعم

يعود الفنان كريم قاسم للمنافسة الرمضانية هذا العام مقدما شكلا مختلفا تماما عما قدمه من قبل.

يقدم كريم شخصية منعم، وهو أخو النجمة هند صبري في العمل، حيث يقوم بشخصية حرامي ومتمرد ويقوم بإيذاء نفسه وكل من حوله دون قصد منه.

كريم يقدم شخصية ومظهرا جديدا تماما بالنسبة له، يؤكد دائما أنه من أكثر أبناء جيله تمردا، وفي نفس الوقت يمكنه تغيير ملامحه طوال الوقت طبقا للدور الذي يقدمه.

كريم مثل مع مجموعة من كبار مخرجي السينما المصرية مثل يوسف شاهين وأسامة فوزي وطارق العريان وأحمد عبد الله ومحمد ياسين.

وشارك في أعمال مصرية وعالمية من بطولته يؤكد في كل عمل أنه يختار فقط الدور الذي يستفزه كممثل.

“مناعة” قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي، وبطولة هند صبري وكريم قاسم وخالد سليم وأحمد خالد صالح وميمي جمال وهدى الإتربي وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.