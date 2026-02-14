خطة تموينية لضمان توافر واستقرار الأسعار وسلع رمضان بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال افتتاح وتنفيذ عدد من المبادرات والشوادر ومعارض «أهلًا رمضان»، ومتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق ميدانيا، ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات ومتابعة الطاقة الإنتاجية لمنظومة الخبز المدعم وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية، أن المديرية بدأت في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وأعلنت وكيل تموين الوادي الجديد، إقامة 21 معرض «أهلًا رمضان»، بمراكز المحافظة الخمس وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدة التركيز على ملف توفير السلع الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى، إلى المتابعة المستمرة للموقف العام للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء من خلال المخزون الحكومي أو بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن وجود مخزون آمن ومدد كافية مطمئنة تلبي احتياجات المواطنين دون أي معوقات.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن استمرار الحملات الرقابية خلال الشهر الفضيل ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة، وأكدت استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المراكز، لضمان توافر السلع، وحماية حقوق المواطنين.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.