توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
القيادة المركزية الأمريكية: هاجمنا أكثر من 30 هدفاً لتنظيم داعش في سوريا
محافظات

خطة تموينية لضمان توافر واستقرار الأسعار وسلع رمضان بالوادي الجديد

سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين
سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال افتتاح وتنفيذ عدد من المبادرات والشوادر ومعارض «أهلًا رمضان»، ومتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق ميدانيا، ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات ومتابعة الطاقة الإنتاجية لمنظومة الخبز المدعم وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية، أن المديرية بدأت في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وأعلنت وكيل تموين الوادي الجديد، إقامة 21 معرض «أهلًا رمضان»، بمراكز المحافظة الخمس وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدة التركيز على ملف توفير السلع الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى، إلى المتابعة المستمرة للموقف العام للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء من خلال المخزون الحكومي أو بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن وجود مخزون آمن ومدد كافية مطمئنة تلبي احتياجات المواطنين دون أي معوقات.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن استمرار الحملات الرقابية خلال الشهر الفضيل ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة، وأكدت استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المراكز، لضمان توافر السلع، وحماية حقوق المواطنين.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: صندوق المناخ الأخضر يدعم تنفيذ مشروعات وطنية للتكيف بالدول النامية

ترامب

ترامب يهنئ مادورو بعيد الحب: "لقد أسرت قلبي"

جانب من اللقاء

وزير الخارجية :دعم هدنة إنسانية مؤقتة في السودان

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

