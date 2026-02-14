خطة شاملة لاستقبال رمضان بالإسكندرية وتوفير السلع بتخفيضات تصل لــ30%

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وذكرت المحافظة في بيان أن الخطة تتضمن إقامة عدد 427 معرضا ومنفذا ثابتا ومتحركا موزعين على النطاق الجغرافي لمحافظة الإسكندرية، مع إضافة 97 موقعا جديد خلال شهر رمضان، وذلك مع مراعاة الكثافات السكانية بمختلف المناطق والأحياء، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي مختلف أنحاء المحافظة.

وتهدف معارض اهلا رمضان إلى زيادة المعروض من السلع التموينية والخضر والفاكهة، إلى جانب توفير اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأسعار مناسبة، مع التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان سلامة وجودة المنتجات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وفي هذا الإطار، تشمل خطة معارض اهلا رمضان إقامة ٤ معارض رئيسية شاملة موزعة جغرافيًا بشرق ووسط وغرب المحافظة، وذلك بأرض المعارض بحي المنتزه أول، والمنشية بحي الجمرك، ومحطة مصر بحي وسط، ومركز التدريب بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية، بما يحقق التوازن في توزيع الخدمات على مستوى المحافظة.

هذا بالإضافة إلى إقامة ١٠ معارض “أهلاً رمضان” دائمة بكل حي في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب تنظيم ١٠ أسواق “سوق اليوم الواحد” تعمل بشكل متتالٍ على مدار 84 يومًا خلال شهر رمضان الكريم، وتغطي جميع أحياء محافظة الإسكندرية.

وتشارك في تنفيذ معارض «أهلاً رمضان» مجموعة واسعة من المنافذ والجهات، حيث تشمل المنافذ المشاركة عدد 21 معرضا بمقرات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وعدد 36 فرعا تابعا للسلاسل التجارية بإجمالي 13 سلسلة تجارية كبرى، وعدد 16 منفذًا تابعًا للجمعيات التعاونية الخاصة بالشركات، وعدد 45 منفذا تابعا لمديرية الزراعة (ثابتة ومتحركة)، هذا بالإضافة إلى عدد 285 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابع لجهاز مستقبل مصر، وجهاز الخدمة الوطنية، ومنافذ أمان، بما يعزز من حجم المعروض ويضمن توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.