قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
القيادة المركزية الأمريكية: هاجمنا أكثر من 30 هدفاً لتنظيم داعش في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطة شاملة لاستقبال رمضان بالإسكندرية وتوفير السلع بتخفيضات تصل لــ30%

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف  توفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وذكرت المحافظة في بيان أن الخطة تتضمن إقامة عدد 427 معرضا  ومنفذا ثابتا ومتحركا موزعين على النطاق الجغرافي لمحافظة الإسكندرية، مع إضافة 97 موقعا جديد خلال شهر رمضان، وذلك مع مراعاة الكثافات السكانية بمختلف المناطق والأحياء، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي مختلف أنحاء المحافظة.

وتهدف معارض اهلا رمضان إلى زيادة المعروض من السلع التموينية والخضر والفاكهة، إلى جانب توفير اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأسعار مناسبة، مع التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان سلامة وجودة المنتجات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وفي هذا الإطار، تشمل خطة معارض اهلا رمضان إقامة ٤ معارض رئيسية شاملة موزعة جغرافيًا بشرق ووسط وغرب المحافظة، وذلك بأرض المعارض بحي المنتزه أول، والمنشية بحي الجمرك، ومحطة مصر بحي وسط، ومركز التدريب بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية، بما يحقق التوازن في توزيع الخدمات على مستوى المحافظة.

هذا بالإضافة إلى إقامة ١٠ معارض “أهلاً رمضان” دائمة بكل حي في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب تنظيم ١٠ أسواق  “سوق اليوم الواحد” تعمل بشكل متتالٍ على مدار 84 يومًا خلال شهر رمضان الكريم، وتغطي جميع أحياء محافظة الإسكندرية.

وتشارك في تنفيذ معارض «أهلاً رمضان» مجموعة واسعة من المنافذ والجهات، حيث تشمل المنافذ المشاركة عدد 21 معرضا بمقرات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وعدد 36 فرعا تابعا للسلاسل التجارية بإجمالي 13 سلسلة تجارية كبرى، وعدد 16 منفذًا تابعًا للجمعيات التعاونية الخاصة بالشركات، وعدد 45 منفذا تابعا لمديرية الزراعة (ثابتة ومتحركة)، هذا بالإضافة إلى عدد 285 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابع لجهاز مستقبل مصر، وجهاز الخدمة الوطنية، ومنافذ أمان، بما يعزز من حجم المعروض ويضمن توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة  في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الإسكندرية أهلا رمضان خطة شاملة توفير السلع احتياجات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتفقد مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تصدر توجيهات لرؤساء المدن بمنع الظواهر العشوائية وتنظيم مواقف الميكروباصات ومنع أي وقوف عشوائي

البنك المركزي

البنك المركزي والتمويل الدولية يستضيفان مؤتمر التمويل المستدام.. غدا

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد