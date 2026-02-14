تودور بعد تعيينه رسميا مدربا لتوتنهام: سنقاتل حتى نهاية الموسم

أعلن نادي توتنام الإنجليزي، اليوم، السبت، تعيين الكرواتي إيجور تودور مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، في محاولة لتصحيح المسار بعد تراجع النتائج في الدوري.

وأكد تودور في تصريحات رسمية إدراكه لحجم المسؤولية، مشددًا على أن هدفه يتمثل في تحقيق الاستقرار الفني والمنافسة بقوة في كل مباراة، مشيرًا إلى امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين يسعى إلى تنظيمها وتطويرها سريعًا لتحسين النتائج.

ويخلف المدرب الكرواتي، صاحب الـ47 عامًا، الدنماركي توماس فرانك الذي أُقيل مؤخرًا، في وقت لا يبتعد فيه الفريق سوى خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

ويملك تودور خبرة سابقة في الدوري الإيطالي، حيث قاد يوفنتوس في موسم 2024-2025 ونجح في إنهاء الموسم بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في أول 11 لقاء تحت قيادته، قبل أن يرحل في أكتوبر الماضي عقب سلسلة نتائج سلبية.

وكانت إدارة توتنام قد درست عدة خيارات تدريبية، من بينها إدين تيرزيتش وماركو روزه، قبل أن تستقر على تودور كحل مؤقت، على أن يُحسم ملف المدرب الدائم مع نهاية الموسم، وسط تكهنات بإمكانية عودة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عقب انتهاء ارتباطه مع منتخب الولايات المتحدة بعد كأس العالم 2026.

ويستعد توتنام لخوض اختبار قوي في الجولة المقبلة عندما يستضيف أرسنال متصدر الدوري في ديربي شمال لندن يوم 22 فبراير الجاري.