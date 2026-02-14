وزير الخارجية السوري يلتقي رئيس إقليم كردستان في ميونيخ

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.





وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن بارزاني شدد على دعم وحدة واستقرار سوريا والدولة السورية، مؤكداً أن استقرار سوريا يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار العراق وإقليم كردستان على حدّ سواء، و ذلك بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء السورية سانا.





وأضاف المصدر: إن الرئيس بارزاني ثمن العديد من الخطوات التي اتخذها الرئيس أحمد الشرع، معبّراً عن ارتياح كبير للمرسوم الرئاسي الأخير الذي لاقى ترحيباً واسعاً لدى مختلف مكوّنات الشعب السوري.





ووفق المصدر تناولت النقاشات خلال اللقاء الوضع الاقتصادي السوري وملف إعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تكثيف العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، ودعم إقليم كردستان لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على أن السياسة في سوريا تنطلق من مركزيتها في دمشق، وأن الحفاظ على هذه المركزية عنصر أساسي في أي مسار سياسي مستقبلي.