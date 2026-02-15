قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الأحد 15-2-2026
«الأسيوطي» يثير الجدل: جينات وعبقرية حسن شحاتة تتجلي في شخصية معتمد جمال
تفاصيل استحداث وزارة الداخلية منصة التحقق البايومتري لتأمين البيانات.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. اليوم
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
رياضة

«مكي»: الزمالك بمن حضر.. ومعتمد جمال مدير فني مميز

رباب الهواري

أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على كايزر تشيفز مهما للغاية وذلك بعد التأهل كمتصدر للمجموعة لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية.

وقال "مكي" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق فوز مهم وسيمنح الثقة للاعبين والجهاز الفني ومعتمد جمال وإبراهيم صلاح جاءوا في ظروف صعبة ولكنهم نجحا في مهمتهما مع الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الزمالك مع معتمد جمال يقدم أداء فني مميز خلال مبارياته الأخيرة، وبالفعل الزمالك بمن حضر، ولعبت مع عبدالله السعيد كثيرا وأعلم قدرته على تحمل المسؤولية".

