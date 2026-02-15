«مكي»: الزمالك بمن حضر.. ومعتمد جمال مدير فني مميز

أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على كايزر تشيفز مهما للغاية وذلك بعد التأهل كمتصدر للمجموعة لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية.

وقال "مكي" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق فوز مهم وسيمنح الثقة للاعبين والجهاز الفني ومعتمد جمال وإبراهيم صلاح جاءوا في ظروف صعبة ولكنهم نجحا في مهمتهما مع الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الزمالك مع معتمد جمال يقدم أداء فني مميز خلال مبارياته الأخيرة، وبالفعل الزمالك بمن حضر، ولعبت مع عبدالله السعيد كثيرا وأعلم قدرته على تحمل المسؤولية".