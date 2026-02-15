تحقيقات موسعة بشأن فيديو يظهر ارتكاب أفعال غير لائقة داخل مدرسة بالخصوص

تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقات موسعة في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين أولياء الأمور، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر ارتكاب أفعال غير لائقة أخلاقيًا داخل إحدى المدارس بمدينة الخصوص، خلال ساعات الليل.



وأظهر الفيديو المتداول قيام أحد العاملين بالمدرسة باصطحاب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وارتكاب تصرفات تخالف القيم الأخلاقية، في انتهاك صارخ لقدسية المنشآت التعليمية ودورها التربوي.

وبحسب ما تضمنه الفيديو، فوجئ العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، ما دفعه لمحاولة إخراج السيدة على الفور وسط حالة من الارتباك، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيقات موسعة

من جانبه، أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة تخضع حاليًا لتحقيق إداري شامل، مشددًا على أنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الفحص المبدئي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن التعليم لن تتهاون مع أي سلوك يخالف القيم الأخلاقية أو يسيء إلى سمعة العملية التعليمية، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي، بالإضافة إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفات.

وأشار إلى أن المديرية اتخذت إجراءات فورية لتأمين المدرسة، ومراجعة منظومة الأمن والانضباط داخلها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب والعاملين.