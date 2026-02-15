قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
حزمة الدعم الاجتماعي.. موعد صرف زيادة معاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: صرف دعم نقدي 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية
محافظات

تحقيقات موسعة بشأن فيديو يظهر ارتكاب أفعال غير لائقة داخل مدرسة بالخصوص

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقات موسعة في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين أولياء الأمور، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر ارتكاب أفعال غير لائقة أخلاقيًا داخل إحدى المدارس بمدينة الخصوص، خلال ساعات الليل.


وأظهر الفيديو المتداول قيام أحد العاملين بالمدرسة باصطحاب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وارتكاب تصرفات تخالف القيم الأخلاقية، في انتهاك صارخ لقدسية المنشآت التعليمية ودورها التربوي.

وبحسب ما تضمنه الفيديو، فوجئ العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، ما دفعه لمحاولة إخراج السيدة على الفور وسط حالة من الارتباك، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيقات موسعة

من جانبه، أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة تخضع حاليًا لتحقيق إداري شامل، مشددًا على أنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الفحص المبدئي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن التعليم لن تتهاون مع أي سلوك يخالف القيم الأخلاقية أو يسيء إلى سمعة العملية التعليمية، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي، بالإضافة إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفات.

وأشار إلى أن المديرية اتخذت إجراءات فورية لتأمين المدرسة، ومراجعة منظومة الأمن والانضباط داخلها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب والعاملين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الخصوص وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

