إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

احباط محاولة تعد على أملاك دولة واسترداد 5 أفدنة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد،  تعديا في المهد على مساحة تُقدّر بنحو 5 أفدنة بمنطقة بئر 5 التابعة للمركز، بعد رصد أعمال تمهيد للأرض بغرض الزراعة دون سند قانوني، في إطار التحركات الميدانية للتصدي لأي محاولات استغلال غير مشروع لأراضي الدولة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بالوادي الجديد

وقال سلامة محمد الحريتي، رئيس مركز باريس، اليوم الأحد، إنه جرى التدخل فور رصد تجهيزات أولية للأرض، حيث نُفِّذت الإزالة بشكل عاجل لمنع تطور التعدي إلى وضع يد فعلي أو إنشاءات قد تُعقّد إجراءات الاسترداد لاحقًا. 

وأكد سلامة، أن الإجراء استهدف قطع الطريق على أي محاولات لاستغلال المساحة قبل اكتمال مظاهر التعدي.

ولفت إلى أن حملة الإزالة جاءت ضمن سياسة التعامل الفوري مع المخالفات، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تتحرك وفق تكليفات واضحة بعدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي المملوكة للدولة، خاصةً ما يُرصد في مراحله الأولى.

وأشار إلى أن أجهزة المركز تتعامل مع البلاغات والمشاهدات الميدانية باعتبارها أولوية، منعًا لتحول المخالفات إلى بؤر نزاع أو اعتداءات متكررة، لافتًا إلى أن الإزالة المبكرة تُعدّ أكثر حسمًا وأقل تكلفة على الدولة والمواطن.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو الشروع في استصلاحها أو استغلالها بغير الإجراءات القانونية، مشددةً على أن من يخالف ذلك ستُتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وفق القواعد المنظمة، بما يشمل تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع للجهات المختصة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ازالات

