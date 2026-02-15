قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفير الفرنسي: 40 فنانة وفنانًا مصريًا يشاركون في موسم البحر المتوسط الثقافي

مؤتمر صحفي للسفير الفرنسي بالاسكندرية
مؤتمر صحفي للسفير الفرنسي بالاسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت السفارة الفرنسية في مصر، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالإسكندرية، مؤتمرًا صحفيًا في إطار فعاليات موسم البحر المتوسط 2026، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدي مصر إريك شوفالييه، وقنصل عام فرنسا في الإسكندرية لينا بلان.

أكد السفير إريك شوفالييه، أن مدينة الإسكندرية تمثل قلبًا نابضًا للمتوسط وملتقى فريدًا للغات والثقافات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال كلمته بإطلاق برنامج «الموسم المتوسطي» بالإسكندرية.

وأوضح شوفالييه أن فرنسا قررت تخصيص عام 2026 للاحتفاء بالبحر المتوسط، من خلال موسم ثقافي شامل دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن ينطلق رسميًا في مدينة مرسيليا يوم 15 مايو المقبل، ويتواصل حتى أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من مدن المتوسط.

وأشار السفير إلى أن الإسكندرية ليست مدينة عادية، بل مساحة مفتوحة للحوار والتخيل والتعدد الثقافي، مستشهدًا بوصفها كمدينة جامعة للغات والهويات، وهو ما يجعلها شريكًا محوريًا في هذا الموسم الثقافي.

وأضاف أن البرنامج سيشهد تنظيم عشرات الفعاليات الفنية والثقافية داخل فرنسا وخارجها، مع حضور قوي للإبداع المصري، حيث سيشارك نحو 40 فنانة وفنانًا مصريًا في أنشطة ومعارض وإقامات فنية بمؤسسات ثقافية فرنسية، بما يعكس تنوع وغنى المشهد الثقافي المصري.

وفي الإسكندرية، أعلن شوفالييه عن برنامج مكثف ينفذه المعهد الفرنسي بالإسكندرية، يجمع بين الفنون، والبحث العلمي، والتراث، و الفرنكوفونية، وقضايا العصر التي تهم الشباب، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر. وقد انطلقت بالفعل أولى فعاليات الموسم بالاحتفال بالمئوية الأولى لميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، عبر عرض ثلاثيته السكندرية مصحوبة بندوات نقدية ومعرض توثيقي.

و أضاف أن شهر فبراير يشهد معرضًا فنيًا للفنان محمد جوهر، يتناول أوجه التشابه المعماري والاجتماعي بين الإسكندرية ومرسيليا، فيما تُخصص شهور لاحقة لعروض سينمائية وورش مدرسية ومشروعات مستوحاة من أساطير البحر المتوسط، مع تركيز خاص على دور الشباب من خلال فرق إبداعية تضم مشاركين من تسع دول متوسطية.

وأوضح السفير أن فصل الربيع سيشهد نشاطًا مسرحيًا موسعًا ضمن شراكة ثقافية بين الإسكندرية ومرسيليا، تشمل عروضًا وورشًا للأطفال والعائلات مستوحاة من الحكايات والأساطير المتوسطية.

 وفي أبريل، يُنظم مهرجان «كتابة المتوسط» في دورة مخصصة للمرأة ودورها في الأدب والفكر وإعادة تخيل الفضاء المتوسطي المشترك.

كما يتضمن البرنامج ندوات علمية مصرية فرنسية حول قضايا كبرى، أبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها على مدن المتوسط الساحلية، خاصة الإسكندرية، إلى جانب موضوعات الموارد البحرية، المدن المستدامة، الذكاء الاصطناعي، وحماية التراث.

وأكد شوفالييه أن مواجهة التغير المناخي تمثل هدفًا مشتركًا لا يمكن التراجع عنه.

وأشار كذلك إلى تخصيص مساحة ثقافية لدعم المبدعين الفلسطينيين المقيمين في مصر أو المرتبطين بها، تأكيدًا على دور الثقافة كجسر للتواصل والإنسانية.

وفيما يخص الموسيقى، أوضح السفير أن الفعاليات الموسيقية ستمتد طوال الموسم، من عيد الموسيقى إلى مهرجان المتوسط بـمكتبة الإسكندرية، مرورًا بإقامات فنية مشتركة وفعاليات «French Touch». كما أعلن عن عودة بينالي الإسكندرية في عام 2026 بعد غياب دام 12 عامًا، بمشاركة المعهد الفرنسي كشريك رئيسي.

ويُختتم البرنامج في الخريف بالدورة السادسة من مهرجان «بوبينات الإسكندرية» المخصص للسينما الفرانكوفونية الموجهة للشباب، مع تركيز خاص هذا العام على السينما المتوسطية. كما كشف السفير عن مفاجأة فنية كبرى نهاية أكتوبر، تتمثل في حفل خاص تحييه الفنانة فرح الديباني بالإسكندرية، سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

واختتم السفير الفرنسي كلمته بالتأكيد على أن هذا الموسم المتوسطي يجسد التراث المشترك لشعوب المتوسط، ويعكس مدى الترابط العميق بينها، باعتبار البحر الأبيض المتوسط «أمًا مشتركة» تجمع ولا تفرق.

الإسكندرية مؤتمر صحفي السفير الفرنسي البحر المتوسط لينا بلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد