إحالة ملف مريضة للفحص العاجل خلال مرور مفاجئ على مستشفى التوليد بمطروح

كلف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح ، الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتور مصطفى عطية مدير إدارة الخدمات الطبية وابراهيم عبدالله عضو مكتب وكيل الوزارة بالمرور المسائى على مستشفى التوليد والصحة الانجابية للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

بدأت اللجنة جولتها بالمستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ متابعة انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى وفحص الكراش كار كما استبينت أراء المرضى وذويهم لتذليل كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

وحرصت اللجنة على متابعة الإجراءات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالعناية المركزة وفحص الملفات الطبية الخاصة بالحالات ووجهت بإحالة ملف إحدى الحالات للفحص العاجل والعرض بتقرير عاجل على الدكتور وكيل الوزارة.

وتفقدت اللجنة قسم العمليات لمتابعة انتظام الفريق الطبى واتباع أساليب مكافحة العدوى ومعايير الجودة واستيفاء كافة الإجراءات .

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح على الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية بالتزامن مع مرور الدكتور وكيل الوزارة والدكتور وكيل المديرية ومديري العموم .

وأكدت مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريه.