شريف فتحي: السياحة والآثار من أبرز روافد القوة الناعمة

استقبل، اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، برويز ميرزوزودا سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وعبد الغفار كمالزادة مستشار بالسفارة الطاجيكية بالقاهرة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وطاجيكستان، وحرص الوزارة على تطويرها وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات السياحة والآثار، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

السياحة والآثار من أبرز روافد القوة الناعمة

كما أشار إلى أن قطاعي السياحة والآثار يُعدّان من أبرز روافد القوة الناعمة، لما لهما من دور محوري في تعزيز العلاقات بين الدول وتقريب الشعوب، فضلًا عن الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير الطاجيكي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المتاحف والحفاظ على الآثار، بما يسهم في دعم الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية في مجالي السياحة والآثار.

كما ناقش الجانبان سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من طاجيكستان إلى مصر، حيث أشار السفير إلى أن المقصد السياحي المصري يحظى باهتمام متزايد لدى السائحين الطاجيك، وهو ما أدي إلى زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر العام الماضي.

