بعد القبض على 20 سايس غير مرخصين.. عقوبات رادعة بنص القانون

شهدت الساعات الماضية القبض على 20 سايس بمدينة الشيخ زايد، على خليفة اتهامهم بمزاولة مهنة منادي سيارات «سايس» بدون ترخيص.

يأتي ذلك بعد حملة من الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط 20 سايس دون ترخيص ينتحلون صفة السايس، ويحصلون مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.

عقوبات قانون السايس

وضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون «السايس» عددًا من العقوبات لكل من يخالف نصوص مواد القانون.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.