قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مطور يوظف مستشعر صغير لتكوين خريطة ثلاثية الأبعاد للغرفة في الزمن الحقيقي

مستشعر
مستشعر
احمد الشريف

كشفت منصة Hackaday أن المطور إنريكي فيروليو نجح في بناء نظام تجريبي لمسح الغرف ورسم خريطة ثلاثية الأبعاد لها في الزمن الحقيقي، بالاعتماد على متحكم ESP32 و مستشعر مسافة صغير من نوع VL53L5CX ووحدة قياس القصور الذاتي IMU.​

أوضحت المنصة أن مستشعر VL53L5CX من شركة ST يأتي بحجم صغير جدًا ويعمل كمصفوفة قياس 8×8 نقطة، يمكنه رصد المسافات حتى 4 أمتار باستخدام تقنية Time‑of‑Flight التي تقيس زمن ارتداد نبضات الضوء عن الأسطح في الغرفة.​

دمج بيانات المستشعر وIMU عبر ESP32

أشارت Hackaday إلى أن النظام يعتمد على جمع بيانات بعد المسافة من المستشعر مع بيانات الاتجاه والحركة القادمة من وحدة IMU، والتي توفّر معلومات عن ميل الجهاز ودورانه في الفضاء أثناء تحريكه داخل الغرفة.​

أكد التقرير أن متحكم ESP32 يتولى دمج هذه القراءات في زمن شبه لحظي وتحويلها إلى بيانات منظمة تُرسل على شكل JSON عبر الاتصال اللاسلكي إلى جهاز كمبيوتر، حيث تعرض على شكل سحابة نقاط ثلاثية الأبعاد تمثل عناصر الغرفة.​

برنامج عرض ثلاثي الأبعاد 

أوضحت المنصة أن فيروليو طور برنامج عرض ثلاثي الأبعاد مكتوبًا بلغة بايثون يعمل على الحاسب، يقوم باستقبال البيانات القادمة من ESP32 وإعادة بناء شكل الغرفة أمام المستخدم، مع إظهار الجدران والأثاث كـ«نقاط» موزعة في الفراغ.​

أشارت Hackaday إلى أن الشيفرة المصدرية الخاصة ببرنامج العرض، إلى جانب برمجيات ESP32، متاحة للجميع على GitHub، ما يسمح للهواة والباحثين بإعادة تنفيذ المشروع أو تطويره لمهام أخرى مثل الروبوتات المنزلية أو تطبيقات الواقع المعزز البسيطة.​

مميزات مستشعر VL53L5CX مقارنة بنماذج أبسط

أكد التقرير أن شركة ST تقدم عائلة واسعة من مستشعرات Time‑of‑Flight، من بينها نماذج أبسط مثل VL53L0X الذي يعمل كحساس مسافة فردي حتى 2 متر فقط، لكنه لا يوفر شبكة قياس متعددة المناطق كما في VL53L5CX.​

أوضحت Hackaday أن تميز VL53L5CX يعود لقدرته على قياس مسافة كل نقطة في شبكة 8×8، مع معدل أخذ عينات يصل إلى 60 قراءة في الثانية، ما يجعله مناسبًا بشكل خاص لتطبيقات المسح الثلاثي الأبعاد السريعة مقارنة بالمستشعرات ذات النقطة الواحدة.​

إمكانات مستقبلية لتقنيات المسح ثلاثي الأبعاد

أشارت المنصة إلى أن المشروع يبرز كيف يمكن لمكونات متاحة تجاريًا بأسعار محدودة مثل ESP32 ومستشعرات TOF ووحدات IMU أن تقدم وظائف كانت تتطلب سابقًا تجهيزات احترافية باهظة الثمن، مثل مسح الغرف وإنشاء مخططات ثلاثية الأبعاد.​

أكد التقرير أن هذه النوعية من المشاريع المفتوحة المصدر تمهّد الطريق لاستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد في مجالات عديدة تشمل الروبوتات التعليمية، وتطبيقات المنزل الذكي، وتجارب الواقع المعزز البسيطة، وربما نمذجة المساحات المعمارية على نطاق أوسع في المستقبل.

مستشعر VL53L5CX تقنية Time‑of‑Flight جهاز كمبيوتر ثلاثية الأبعا مستشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

روما

روما يتعادل مع نابولي 2-2 في الدوري الإيطالي

سموحة

ديربي الإسكندرية | قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد في الدوري

كامويش

بينط في حمام سباحة.. سهام صالح تهاجم مهاجم الأهلي بعد التعادل أمام الجيش المغربي

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد