ياسمين عز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين عز متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض ونسقت معه حزام حول الخصر مع بنطلون ليجن باللون الأسود.

انتعلت ياسمين عز بوت طويل باللون الأسود وهو من أحدث صيحات شتاء 2026، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عز بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

