حزمة استثنائية بتوجيهات رئاسية.. 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أعلن الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة تتجه لإطلاق حزمة اجتماعية موسعة بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الجديدة تتضمن تخصيص 40 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا لإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة لصالح المواطنين، خاصة بعد فترة من الضغوط الاقتصادية التي تطلّبت إجراءات إصلاحية واسعة.

رسالة تقدير للمواطنين

وأشار إلى أن المخصصات المالية الجديدة تأتي تقديرًا لتحمّل المواطنين تبعات المرحلة الاقتصادية الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية سبق وأكدت أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية أو موارد إضافية تدخل خزينة الدولة سيتم توجيهه مباشرة إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وبين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنظمة.

أولوية لقطاع الصحة وإنهاء قوائم الانتظار

وفي إطار الحزمة الاجتماعية، يحظى قطاع الصحة باهتمام خاص، حيث تم رصد 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتسريع التدخلات الجراحية والعلاجية، بما يخفف المعاناة عن آلاف المرضى ويعزز كفاءة المنظومة الصحية.

كما خُصص مبلغ 3 مليارات جنيه أخرى للإسراع بإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال شهر أبريل المقبل، نظرًا لكونها من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، الذي يقترب من 7 ملايين نسمة. ويأتي ذلك في إطار التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة الجديدة لضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.

استكمال مشروعات «حياة كريمة»

وتضمنت الحزمة أيضًا تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ووحدات صحية.

ويُنتظر أن تسهم هذه المخصصات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المتبقية، بما يعزز جودة الحياة في القرى المستهدفة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

دعم نقدي مباشر قبل رمضان والعيد

وفي خطوة تستهدف توفير سيولة مباشرة للأسر، أكد موسى أنه تقرر صرف دعم نقدي استثنائي على دفعتين؛ الأولى قبل حلول شهر رمضان المبارك، والثانية قبل عيد الفطر، بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، ليستفيد منها نحو 15 مليون أسرة مصرية.

ويشمل الدعم 5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.

نحو مرحلة أكثر استقرارًا

وتعكس هذه الإجراءات، بحسب موسى، بداية مرحلة تستهدف تحويل نتائج الإصلاح الاقتصادي إلى مكتسبات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال زيادة الدعم النقدي، أو تحسين الخدمات الصحية، أو تسريع المشروعات التنموية.

وتبقى الحزمة الاجتماعية المرتقبة واحدة من أبرز الخطوات المنتظرة خلال الفترة المقبلة، في سياق سعي الدولة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المعيشية.