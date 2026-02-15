قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حزمة استثنائية بتوجيهات رئاسية.. 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أعلن الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة تتجه لإطلاق حزمة اجتماعية موسعة بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الجديدة تتضمن تخصيص 40 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا لإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة لصالح المواطنين، خاصة بعد فترة من الضغوط الاقتصادية التي تطلّبت إجراءات إصلاحية واسعة.

رسالة تقدير للمواطنين

وأشار إلى أن المخصصات المالية الجديدة تأتي تقديرًا لتحمّل المواطنين تبعات المرحلة الاقتصادية الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية سبق وأكدت أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية أو موارد إضافية تدخل خزينة الدولة سيتم توجيهه مباشرة إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وبين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنظمة.

أولوية لقطاع الصحة وإنهاء قوائم الانتظار

وفي إطار الحزمة الاجتماعية، يحظى قطاع الصحة باهتمام خاص، حيث تم رصد 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتسريع التدخلات الجراحية والعلاجية، بما يخفف المعاناة عن آلاف المرضى ويعزز كفاءة المنظومة الصحية.

كما خُصص مبلغ 3 مليارات جنيه أخرى للإسراع بإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال شهر أبريل المقبل، نظرًا لكونها من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، الذي يقترب من 7 ملايين نسمة. ويأتي ذلك في إطار التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة الجديدة لضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.

استكمال مشروعات «حياة كريمة»

وتضمنت الحزمة أيضًا تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ووحدات صحية.

ويُنتظر أن تسهم هذه المخصصات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المتبقية، بما يعزز جودة الحياة في القرى المستهدفة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

دعم نقدي مباشر قبل رمضان والعيد

وفي خطوة تستهدف توفير سيولة مباشرة للأسر، أكد موسى أنه تقرر صرف دعم نقدي استثنائي على دفعتين؛ الأولى قبل حلول شهر رمضان المبارك، والثانية قبل عيد الفطر، بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، ليستفيد منها نحو 15 مليون أسرة مصرية.

ويشمل الدعم 5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.

نحو مرحلة أكثر استقرارًا

وتعكس هذه الإجراءات، بحسب موسى، بداية مرحلة تستهدف تحويل نتائج الإصلاح الاقتصادي إلى مكتسبات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال زيادة الدعم النقدي، أو تحسين الخدمات الصحية، أو تسريع المشروعات التنموية.

وتبقى الحزمة الاجتماعية المرتقبة واحدة من أبرز الخطوات المنتظرة خلال الفترة المقبلة، في سياق سعي الدولة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المعيشية.

إصلاح أقتصادي دعم نقدي السيسي مصر أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي عن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة: الوضع يتحسن وأول الغيث قطرة

ولاء جاد الكريم، رئيس وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،

جاد الكريم: 18.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية

أحمد موسى

«مستقبل مصر».. مشروع وطني يعيد رسم خريطة الزراعة ويعزز الأمن الغذائي

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد