قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نميرة نجم: خطوات عملية لتوحيد الصف الأفريقي في ملف الهجرة مع الجانب الأوروبي

القمة
القمة
عادل نصار

قالت السفيرة نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، إن القمة الإفريقية الـ39 في أديس أبابا شهدت خطوات عملية لتوحيد الصف الإفريقي في التعامل مع ملف الهجرة، بما يشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية وحماية المهاجرين ووضع أطر للهجرة الشرعية، مشيرة إلى أن النقاش شمل أيضاً قضايا المياه والتغير المناخي، نظراً للفجوات القانونية والمخاطر البيئية التي تهدد حياة الملايين في القارة.

وأوضحت نجم، خلال حديثها مع الإعلامية هبة فهمي، موفدة قناة "إكسترا نيوز" بالقمة الإفريقية الـ39 في أديس أبابا، أن الدور المصري في الملفين كان محورياً، حيث دعمت مصر استقرار موقف الدول الإفريقية وشاركت في تقديم أوراق مفاهيمية مهمة، إلى جانب جهودها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال التنسيق مع دول شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وربط الحلول التنموية بالجانب الأمني.

وأكدت أن التغير المناخي يعد من أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا، مشيرة إلى أن الفيضانات الأخيرة في المغرب والهجرة القسرية للمزارعين بسبب ارتفاع مستوى البحر أو الجفاف تتطلب استجابة شاملة تجمع بين السياسات التنموية والإنسانية.

وأضافت نجم أن الاتحاد الإفريقي يحرص على حضور جميع المحافل الدولية، بما فيها مؤتمرات المناخ مثل COP27 وCOP28، لطرح وجهة نظر القارة حول التأثيرات الإنسانية للتغير المناخي، مؤكدة أن القمة الأخيرة أعطت فرصة كبيرة لاستثمار ملف المياه في خدمة المصالح الإفريقية والوطنية على حد سواء.

نميرة نجم القمة الإفريقية الـ39 أديس أبابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

أنابيب الغاز

وزارة البترول تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز خلال رمضان

نهال طايل

نهال طايل: أول أجر في مشواري كان 8 آلاف جنيه.. وأول مكالمة كانت لوالدي ووالدتي

الكهرباء

الكهرباء: لا انقطاعات متوقعة صيف 2026 وزيادة 3 آلاف ميجاوات من المتجددة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد