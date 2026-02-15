نميرة نجم: خطوات عملية لتوحيد الصف الأفريقي في ملف الهجرة مع الجانب الأوروبي

قالت السفيرة نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، إن القمة الإفريقية الـ39 في أديس أبابا شهدت خطوات عملية لتوحيد الصف الإفريقي في التعامل مع ملف الهجرة، بما يشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية وحماية المهاجرين ووضع أطر للهجرة الشرعية، مشيرة إلى أن النقاش شمل أيضاً قضايا المياه والتغير المناخي، نظراً للفجوات القانونية والمخاطر البيئية التي تهدد حياة الملايين في القارة.

وأوضحت نجم، خلال حديثها مع الإعلامية هبة فهمي، موفدة قناة "إكسترا نيوز" بالقمة الإفريقية الـ39 في أديس أبابا، أن الدور المصري في الملفين كان محورياً، حيث دعمت مصر استقرار موقف الدول الإفريقية وشاركت في تقديم أوراق مفاهيمية مهمة، إلى جانب جهودها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال التنسيق مع دول شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وربط الحلول التنموية بالجانب الأمني.

وأكدت أن التغير المناخي يعد من أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا، مشيرة إلى أن الفيضانات الأخيرة في المغرب والهجرة القسرية للمزارعين بسبب ارتفاع مستوى البحر أو الجفاف تتطلب استجابة شاملة تجمع بين السياسات التنموية والإنسانية.

وأضافت نجم أن الاتحاد الإفريقي يحرص على حضور جميع المحافل الدولية، بما فيها مؤتمرات المناخ مثل COP27 وCOP28، لطرح وجهة نظر القارة حول التأثيرات الإنسانية للتغير المناخي، مؤكدة أن القمة الأخيرة أعطت فرصة كبيرة لاستثمار ملف المياه في خدمة المصالح الإفريقية والوطنية على حد سواء.