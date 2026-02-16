موسكو تفتح الباب لمناقشة رعاية أممية لأوكرانيا مع واشنطن وحلفاء آخرين

أفاد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن نائب وزير الخارجية الروسي أكد استعداد موسكو لمناقشة فكرة إدارة أممية لأوكرانيا مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن روسيا ستلتزم بتعليق العمليات العسكرية خلال يوم الانتخابات إذا حددته أوكرانيا.

وأشار مشيك خلال رسالة على الهواء، إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق لم تتضح بعد فيه إمكانية تطبيق أي رعاية أممية أو إدارة دولية لأوكرانيا، بينما تستمر الاشتباكات وتتصاعد حدة العمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وأضاف مشيك أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مؤخرًا ثلاث مسيرات أوكرانية فوق العاصمة، فيما هاجمت المسيرات الليلية مدنًا روسية عدة، بينها منطقة كراسنادار، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية وإصابة بعض المدنيين، مما يعكس استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.