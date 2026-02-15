روما يتعادل مع نابولي 2-2 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة روما ونابولي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثنائية روما عن طريق دونيل مالين في الدقيقتين 7، 71.

فيما جاءت ثنائية فريق نابولي عن طريق ليوناردو سبينازولا وأليسون سانتوس في الدقيقتين 40، 82.

تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: بوكيما - رحماني - بونجيورنو

خط الوسط: جوتيريز - إلماس - لوبتكا - سبينازولا

خط الهجوم: بوليتانو - هويلوند - فيرجارا.

فيما جاء تشكيل روما كالتالي:

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني - جيلاردي - نديكا

خط الوسط: سيلك - كريستانتي - بيسيلي - ويسلي

خط الهجوم: بيليجريني - مالين - سرقسطة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نابولي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق روما في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.