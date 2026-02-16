قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أنكر تطرح كابل USB‑C يشحن جهازين معا

USB‑C
USB‑C
احمد الشريف

كشفت منصة The Verge أن كابل USB‑C ثنائي الأطراف من أنكر، القادر على شحن جهازين في وقت واحد، طُرح بخصم 20% ضمن عروض عطلة الرؤساء في الولايات المتحدة، ليصل سعره إلى نحو 15.99 دولار بدلًا من 19.99 دولار عبر أمازون أو متجر أنكر الرسمي باللونين الأسود والأبيض.​

أوضحت المنصة أن الكابل يأتي بطول يقارب 1.8 متر مع تصميم مجدول لتحمّل الاستخدام اليومي، ويضم طرفًا واحدًا يتفرع إلى موصلي USB‑C يمكن توصيلهما بجهازين مختلفين، مثل لابتوب وهاتف أو جهازين لوحيين، لتسهيل مشاركة الشحن من مقبس واحد دون الحاجة لاستخدام عدة أسلاك.​

طاقة تصل إلى 140 واط وتوزيع ذكي للشحن

أشارت The Verge إلى أن كابل أنكر ثنائي الرأس يدعم تمرير طاقة حتى 140 واط عند توصيل جهاز واحد فقط، بشرط استخدام شاحن حائط متوافق يدعم نفس القدرة، ما يجعله مناسبًا لشحن أجهزة مثل بعض حواسب ماك بوك المحمولة أو لابتوبات تدعم الشحن عبر USB‑C بهذه القدرات العالية.​

أكد التقرير أن الكابل يوزع القدرة تلقائيًا بين الجهازين المتصلين وفق احتياج كل منهما، بحيث يعطي الأولوية للجهاز صاحب نسبة الشحن الأقل أو الأكثر استهلاكًا، وهو ما يقلل من الحاجة إلى تبديل الأسلاك يدويًا أو المفاضلة بين أي الأجهزة يتم شحنها أولًا.

استخدامات عملية في المنزل والسفر مع تصميم متين

أوضحت المنصة أن الصحفي في The Verge أشار إلى أن الكابل كان مفيدًا بشكل خاص في الاستخدام المنزلي، حيث يضع هو وزوجته أجهزتهما المحمولة قرب مقبس واحد، ويمكنهما توصيل جهازين بالكابل ذاته دون جدل حول «من يشحن أولًا»، مع الاستفادة من طول السلك لتسهيل ترتيب الأجهزة حول المقعد أو المكتب.​

أشارت The Verge إلى أن التصميم المجدول للكابل يساعد على مقاومة الانثناءات المتكررة والتلف الناتج عن لفّ السلك وحمله في الحقائب، ما يجعله خيارًا عمليًا للسفر أو للعمل خارج المنزل، مع الإشارة إلى أن العرض الحالي قد يكون لفترة محدودة ضمن حملة تخفيضات عطلة الرؤساء.

