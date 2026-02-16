قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
محافظات

مطار الغردقة الدولي يستقبل 72 رحلة دولية تقل نحو 13 ألف سائح اليوم الإثنين

ابراهيم جادالله

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، عدد (72) رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية مختلفة، وذلك في إطار انتظام حركة السفر والوصول، وتسهيل إجراءات دخول السائحين لقضاء إجازاتهم بمدينة الغردقة.

وأوضحت جداول الوصول بمطار الغردقة أن الرحلات الدولية الوافدة من المقرر أن تنقل على متنها قرابة (13) ألف سائح من مختلف الجنسيات، خاصة من ألمانيا والمطارات الإنجليزية وعدد من المطارات الأوروبية الأخرى.

وتشهد مدينة الغردقة خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في نسب الإشغال الفندقي بمعظم الفنادق، بالتزامن مع توافد السائحين الأوروبيين، في ظل زيادة الطلب على المقاصد السياحية الدافئة خلال موسم الطقس البارد.

وفي هذا السياق، قال عصام علي، نائب رئيس غرفة المحال السياحية بالبحر الأحمر، إن العديد من الفنادق والمنتجعات الكبرى بالغردقة تعمل على جذب السائحين من خلال عروض خاصة وحزم سياحية تستهدف العائلات والمجموعات السياحية القادمة من الخارج.

وأكد استمرار جهود الجهات المعنية لتيسير حركة الوصول بالمطار ودعم النشاط السياحي بالمدينة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإقبال على المقصد السياحي بالغردقة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة السائحين الأوروبيين

