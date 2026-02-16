مطار الغردقة الدولي يستقبل 72 رحلة دولية تقل نحو 13 ألف سائح اليوم الإثنين

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، عدد (72) رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية مختلفة، وذلك في إطار انتظام حركة السفر والوصول، وتسهيل إجراءات دخول السائحين لقضاء إجازاتهم بمدينة الغردقة.

وأوضحت جداول الوصول بمطار الغردقة أن الرحلات الدولية الوافدة من المقرر أن تنقل على متنها قرابة (13) ألف سائح من مختلف الجنسيات، خاصة من ألمانيا والمطارات الإنجليزية وعدد من المطارات الأوروبية الأخرى.

وتشهد مدينة الغردقة خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في نسب الإشغال الفندقي بمعظم الفنادق، بالتزامن مع توافد السائحين الأوروبيين، في ظل زيادة الطلب على المقاصد السياحية الدافئة خلال موسم الطقس البارد.

وفي هذا السياق، قال عصام علي، نائب رئيس غرفة المحال السياحية بالبحر الأحمر، إن العديد من الفنادق والمنتجعات الكبرى بالغردقة تعمل على جذب السائحين من خلال عروض خاصة وحزم سياحية تستهدف العائلات والمجموعات السياحية القادمة من الخارج.

وأكد استمرار جهود الجهات المعنية لتيسير حركة الوصول بالمطار ودعم النشاط السياحي بالمدينة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإقبال على المقصد السياحي بالغردقة.