استدرجها لأرض زراعية.. المؤبد لسائق توكتوك بتهمة الاعتداء على صغيرة في الدلنجات بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد على سائق "توكتوك" المتهم بالتعدي على طفلة 5 سنوات بإحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتعويض مدني مليون وواحد جنيه.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور خلال جلسة اليوم الأحد للطبيب الشرعي، ودفاع المجنى عليها والمتهم، وطالب دفاع المتهم ببراءته.

كانت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفة حيث تحرش سائق توك توك واعتدى جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات، وذلك خلال توصيلها إلى منزلها، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لذات المركز،  تفيد أنه خلال توصيل "م.ج " سائق توكتوك، 47 عاما، ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، من الدرس إلى منزلها، تحرش بها، مشيرة إلى ابنتها ابلغتها بما حدث من السائق عقب عودتها. 

ألقى ضباط وحده البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية. 

البحيرة محافظة البحيرة الدلنجات حكم الاعدام التعدى على طفلة

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان

