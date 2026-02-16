قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فرق من الهلال الأحمر المصري تتمركز عند معبر رفح لتيسير حركة الفلسطينيين
استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة حنين جنوبي لبنان
حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة
أخبار البلد

الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة القديسين أباكير ويوحنا بالبحيرة

الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
ميرنا رزق

دشّن الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية كنيسة القديسيْن في مبنى الخدمات الملحق بكنيسة السيدة العذراء في قرية أبو حنا بمركز شبراخيت.

في إطار احتفالات إيبارشية البحيرة بعيد القديسيْن أباكير ويوحنا، والذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهادهما في السادس من أمشير.

تدشين كنيسة 

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم القديسيْن أباكير ويوحنا إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) وأيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وعقب قداس التدشين طيّب نيافته رفات القديسيْن، وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة.

كما قدم كورال التربية الكنسية بمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي فقرات ترانيم تراثية وروحية.

إيبارشية البحيرة القديسيْن أباكير ويوحنا الكنيسة الأنبا إيلاريون أمشير

