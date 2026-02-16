الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة القديسين أباكير ويوحنا بالبحيرة

دشّن الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية كنيسة القديسيْن في مبنى الخدمات الملحق بكنيسة السيدة العذراء في قرية أبو حنا بمركز شبراخيت.

في إطار احتفالات إيبارشية البحيرة بعيد القديسيْن أباكير ويوحنا، والذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهادهما في السادس من أمشير.

تدشين كنيسة

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم القديسيْن أباكير ويوحنا إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) وأيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وعقب قداس التدشين طيّب نيافته رفات القديسيْن، وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة.

كما قدم كورال التربية الكنسية بمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي فقرات ترانيم تراثية وروحية.