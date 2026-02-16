قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قطع المياه عن عدة قرى بكفر الدوار لمدة 5 ساعات مساء اليوم

ساندي رضا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انقطاع مؤقت لمياه الشرب عن بعض مناطق مركز كفر الدوار، وذلك لتنفيذ أعمال تغطية الترعة الرئيسية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تحت إشراف الهيئة الهندسية – إدارة المياه.

وأشار، بيان إعلامي صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، إلى أنه سيتم توقف محطة مياه الحرير الصناعي بكفر الدوار، اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية فجر الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ولمدة خمس ساعات.

ويشمل الانقطاع مناطق مجالس قرى دفشو، جزء من قرية بولين، جزء من مدينة كفر الدوار، "أنطونيادس، البيضا البلد، كينج عثمان.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والوحدات المحلية، والمستشفيات، وكافة المصالح والجهات الحكومية والخدمية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع على أن الشركة بتوفير سيارات مياه شرب نقية لخدمة المناطق المتأثرة، وفي حال الحاجة يُرجى التواصل مع الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وطلبات الدعم.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على تنفيذ مشروعات التطوير التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مثمنةً تعاون الجميع خلال فترة تنفيذ الأعمال.

البحيرة محافظة البحيرة قطع المياة كفر الدوار حياة كريمة

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
المشروم
نيسان
