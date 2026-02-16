رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور حسام عبدالفتاح بتعيينه محافظا للقليوبية

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، بمناسبة تعيينه محافظًا للقليوبية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية الرفيعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الوطنية المتميزة، ويُجسّد ما تتمتع به كوادر جامعة القاهرة من خبرات علمية وإدارية رفيعة تؤهلهم لتولي أرفع المناصب التنفيذية، والمساهمة الفاعلة في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة القاهرة، عن ثقته في قدرة الدكتور حسام عبد الفتاح على تحقيق نقلة نوعية بمحافظة القليوبية، استنادًا إلى مسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة، مؤكدًا أن الجامعة ستظل داعمًا لكل أبنائها في مختلف مواقع المسؤولية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.