جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يفتح أبواب «الدلتا الجديدة» أمام البرلمان: مشروعات عملاقة لتعزيز الأمن الغذائي

استقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وفدًا من أعضاء مجلس النواب في زيارة ميدانية للاطلاع على آخر مستجدات المشروعات الزراعية والصناعية التي ينفذها الجهاز، وذلك في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وتضمنت الزيارة عرضًا تفصيليًا حول دور الجهاز في التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية، أعقبه جولة ميدانية داخل مشروع الدلتا الجديدة شملت تفقد الزراعات الاستراتيجية، ومحطات المياه، ومزارع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مجمع الصوامع ومجمع التبريد بمدينة مستقبل مصر الصناعية.

وأشاد أعضاء الوفد البرلماني بحجم المشروعات الجاري تنفيذها وما تم تحقيقه من معدلات إنجاز ملموسة، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز قنوات التواصل المؤسسي مع السلطة التشريعية، وإطلاع أعضاء مجلس النواب على تطورات التنفيذ والعائد الاقتصادي للمشروعات القومية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الزراعية والصناعية.