رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا اعتزاز الطائفة الإنجيلية بروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن في كل وقت.

وجاء نص البرقية "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعث لسيادتكم وللشعب المصري العظيم بخالص التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله أن يحفظ شعبنا العظيم، وأن يبارك مصرنا الغالية، وأن يُحلّ السلام في جميع بلدان العالم".

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية".