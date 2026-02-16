قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: زيارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعكس جدية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب يوسف رشدان، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن زيارة وفد من النواب إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة مهمة للاطلاع ميدانيًا على حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي، مشيرًا إلى أن ما شهده الوفد يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأوضح رشدان أن جهاز مستقبل مصر يعد أحد أهم الأذرع التنفيذية الداعمة لخطة الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، حيث يسهم في إضافة مساحات زراعية جديدة وزيادة الرقعة المنزرعة، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المشروعات التي ينفذها الجهاز تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في الري الحديث والزراعة الذكية، وهو ما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويرفع من إنتاجية الفدان، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة تراعي البعد البيئي والاقتصادي في آنٍ واحد.

وأشار النائب إلى أن جهاز مستقبل مصر لا يقتصر دوره على الزراعة فقط، بل يمتد ليشمل إنشاء مجمعات صناعية ومشروعات للتصنيع الزراعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد رشدان على أن دعم القيادة السياسية لمثل هذه المشروعات القومية يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية الأمن الغذائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة هذه المشروعات القومية وتقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن المصري

