رئيس زراعة الشيوخ يطالب الحكومة بالتحرك الفوري لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بعد الارتفاع غير المبرر لأسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن استيائه الشديد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال الأيام الماضية، واستمرار موجة الزيادة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس وجود خلل واضح في منظومة الرقابة على الأسواق.


وأوضح "البطران" في بيان له اليوم ، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيا من الدواجن، وهو ما يجعل أي زيادات مبالغ فيها وغير مبررة أمرًا مرفوضا، خاصة في ظل توافر الإنتاج المحلي وعدم وجود أسباب حقيقية تدفع نحو هذا التصاعد في الأسعار بخلاف أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون المواسم لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، في صورة من صور الجشع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.


وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز حماية المستهلك، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بصورة يومية، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، وتوقيع الغرامات والعقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها.


وأكد البطران، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ومن غير المقبول أن تضيع هذه الجهود بسبب ممارسات فردية من بعض التجار، داعياً إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال احتياجات المواطنين، والعمل على إعادة الانضباط للأسواق بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الدواجن أسعار الدواجن البرلمان مجلس الشيوخ مجلس النواب

