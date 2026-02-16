قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
برلمان

لوضع حد للزيادات وتحديد مدد التأجير..نائب يطالب بتعديل قانون الإيجار الجديد | خاص

قانون الإيجار
قانون الإيجار
عبد الرحمن سرحان

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار الجديد للوحدات الإدارية والتجارية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في بعض مواده بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وقال المغاوري، في تصريحات خاصة لـموقع صدى البلد، إن هناك زيادات مرتفعة للغاية في القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأنشطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على أهمية إدخال تعديلات تشريعية تضع ضوابط واضحة للزيادات في الإيجارات، بما يمنع المغالاة غير المبررة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الملاك، مشيرًا إلى أن غياب سقف منضبط للزيادات يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق.

كما طالب المغاوري بضرورة وضع حد أدنى للمدد الزمنية لعقود الإيجار الخاصة بالوحدات التجارية، موضحًا أن النشاط التجاري غالبًا ما يكون مرتبطًا بالمكان الذي يُمارس فيه، سواء من حيث السمعة أو قاعدة العملاء أو العلامة التجارية.

وأوضح أن إنهاء عقد الإيجار خلال مدة قصيرة قد يتسبب في خسائر فادحة للتاجر، فضلًا عن فقدان علامته التجارية المرتبطة بالموقع، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحقق الاستقرار ويحمي الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن التوازن في العلاقة الإيجارية يمثل أحد عناصر دعم مناخ الاستثمار، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة للوصول إلى صيغة عادلة تضمن استقرار الأنشطة التجارية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

الإيجار الجديد الإيجار قانون الإيجار الإيجارات مجلس النواب

