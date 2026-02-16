قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة شهرة وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تُقبل صلاة مريض ضمور العضلات إذا صلى على حالته؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هشام من الفيوم يقول فيه: أنا مريض ضمور العضلات ولا أستطيع الحركة ولا أستطيع رفع يدي ولا رجلي، فهل أصلي على حالتي هذه؟ وهل تُقبل صلاتي؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن هذا السؤال مؤثر للغاية، لأن صاحبه رغم المرض الذي أقعده وأعجزه عن الحركة ما زال حريصًا على أداء هذا الركن الأصيل من أركان الإسلام، الصلاة التي هي عماد الدين، والتي إذا صلحت صلح سائر العمل، وهذا يدل على قلب معلق بطاعة الله سبحانه وتعالى.

الصلاة صحيحة

وأكد أن صلاة السائل صحيحة ومقبولة بإذن الله تعالى على حسب حالته وقدر استطاعته، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، مبينًا أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، ويقول أيضًا: {لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها}.

ودعا أمين الفتوى السائل بأن يكتب الله له درجة عالية عنده بسبب صبره على هذا البلاء، وحرصه على الصلاة رغم ما يعانيه، مؤكدًا أن الأجر على قدر المشقة، وأن من حافظ على صلاته على أي حال يستطيعها فهو على خير عظيم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
 

مريض ضمور العقلات الصلاة دار الإفتاء الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد