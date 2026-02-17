شادي جودة: مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر «نهائي مبكر»

اعتبر شادي جودة، محلل الأداء بنادي إنبي، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر بمثابة «نهائي مبكر» للمسابقة، التي يحمل الفارس الأبيض آخر ألقابها.

وقال شادي جودة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك سيسير على نفس النهج الذي يسير عليه في الفترة الأخيرة»، مضيفًا أنه كلما كانت "أوضة اللبس" مستقرة وتحت السيطرة في الزمالك ستكون الأمور جيدة وعلى ما يُرام بالنسبة لمسيرة الفريق هذا الموسم.

وأردف قائلًا: «الزمالك لو كسب سيراميكا كليوباترا لن يواجه صعوبات في كأس مصر حتى مواجهة بيراميدز المحتملة في النهائي».

وتابع جودة: «أنا اعتبر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمثابة نهائي مبكر، والزمالك لو فاز غدًا من الممكن جدًا أن نجده بطلًا للكأس هذا الموسم».