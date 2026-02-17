قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس ⁠الوزراء الأسترالي: لن نعيد أي مواطن من مخيمات داعش في سوريا ‌
اللهم اشف أمي.. إمام عاشور يعلن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة
قائمة سحور متكامل لمدة 30 يوما في رمضان.. أفكار متنوعة لتجنب الملل
2 مليار مشاهدة .. الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة
فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو– روسيا مندليف الدولية في العلوم الأساسية (2026)
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
شادي جودة: مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر «نهائي مبكر»

اعتبر شادي جودة، محلل الأداء بنادي إنبي، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر بمثابة «نهائي مبكر» للمسابقة، التي يحمل الفارس الأبيض آخر ألقابها.  

وقال شادي جودة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك سيسير على نفس النهج الذي يسير عليه في الفترة الأخيرة»، مضيفًا أنه كلما كانت "أوضة اللبس" مستقرة وتحت السيطرة في الزمالك ستكون الأمور جيدة وعلى ما يُرام بالنسبة لمسيرة الفريق هذا الموسم.

وأردف قائلًا: «الزمالك لو كسب سيراميكا كليوباترا لن يواجه صعوبات في كأس مصر حتى مواجهة بيراميدز المحتملة في النهائي».

وتابع جودة: «أنا اعتبر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمثابة نهائي مبكر، والزمالك لو فاز غدًا من الممكن جدًا أن نجده بطلًا للكأس هذا الموسم».

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول رمضان

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية يجيب عن"الأسئلة الوجودية الكبرى"

هل يجوز للطلاب الإفطار خلال شهر رمضان من أجل الدراسة؟.. الإفتاء توضح

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

