نجم الترجي السابق: مواجهة الأهلي صعبة للغاية لأنه البطل التاريخي للبطولة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة عربية من العيار الثقيل بين النادي الأهلي ونظيره الترجي الرياضي التونسي.

قال راضي الجعايدي، نجم الترجي السابق فى تصريحات تلفزيونية "أن القرعة صعبة للغاية على فريقه، خاصة أن الأهلي يعد البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

وتابع "الترجي أيضًا فريق كبير بتاريخه وخبراته القارية، مضيفًا أن المباراة لن تكون سهلة على أي من الطرفين، ومتمنيًا في الوقت نفسه تأهل فريقه إلى نصف النهائي"

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2025-2026 عن مواجهة الأهلي نظيره الترجي التونسي بربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 13أو 14 أو 15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة احد أيام 20 أو 21 أو 22 من نفس الشهر.

الأهلي يتصدر مجموعته

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا على الجيش الملكي المغربي صاحب الـ9 نقاط. وكان قد ضمن التأهل رسميًا بعد سلسلة نتائج مستقرة دون أي خسارة في دور المجموعات.

مشوار الأهلي في النسخة الحالية

بدأ الأهلي مشواره بالفوز على إيجل نوار في الدور التمهيدي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، قبل أن يحقق في دور المجموعات:

فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل 4-1

والتعادل مع الجيش الملكي 1-1

والفوز على يانج أفريكانز 2-0

والتعادل مع الفريق التنزاني

تعادلين سلبيين أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي

وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن في البطولة (تمهيدي ومجموعات) فاز في 4 وتعادل في 4 دون أي خسارة، سجل 10 أهداف واستقبل 3، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة ربع النهائي المرتقبة، التي تعيد للأذهان صدامات الماضي، وتفتح بابًا جديدًا في تاريخ طويل من المنافسة بين عملاقي الكرة الأفريقية.